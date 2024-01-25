دلعي جوزك بدل متنكدي علية .. ضعي "الفازلين مع زيت الزيتون" بهذه الطريقة وشوفي نتيجة وهمية ليس لها مثيل.. جربيها ومش هتستغني عنها طول عمرك!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للحصول على بشرة جذابة وناعمة خالية من البقع الداكنة والتصبغات وكذلك حبوب الشباب، لهذا نقدم لكم كيفية تحضير وصفة طبيعية جبارة عن طريق استخدام الفازلين وزيت الزيتون لما لهما من نتائج فعالة ومرضية كما أن تلك الوصفة الطبيعية ليس لها أي أضرار على صحة البشرة، ويرجع ذلك لكونها لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة تؤذي البشرة.

وصفة الفازلين وزيت الزيتون

تحتوي وصفة الفازلين وزيت الزيتون على العديد من الفوائد وذلك من خلال حماية البشرة من الجفاف وتغذيتها بالشكل الكافي، كما تساعدأيضاً في القضاء على حبوب الشباب وإزالة التصبغات والبقع الداكنة، لكي نقوم بتحضير تلك الوصفة يجب إحضار المكونات الطبيعية البسيطة التالية:

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق نشا الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من كريم الجلسرين.

ملعقة واحدة من الفازلين الطبي.

خطوات تحضير وصفة الفازلين مع زيت الزيتون للبشرة

يمكن تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية: