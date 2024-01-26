شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفوا طريقة منزلية آمنة ومفيدة لتنظيف القولون من " البراز المتحجر" وتجنبوا زيارة الطبيب والان مع التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام