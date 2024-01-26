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عدن - ياسمين التهامي - كنز في بيتك بديل البوتوكوس يشد البشرة ويزيل تجاعيد الوجه نهائيا من اول استعمال هتصغري سنوات

ظهور التجاعيد على الوجه واليدين من أكثر المشاكل التي تعاني منها السيدات بعد عمر الأربعين وفي بعض الأوقات يلجأ إلي حقن هذه الأماكن بالبوتوكس لملئ الطيات الذي ظهرت على البشرة، ومن أجل الحصول على وجه أصغر في العمر ولكن هذه مكلفة ولها بعض المخاطر، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة بديل البوتوكس لشد البشرة وإزالة التجاعيد من اول استعمال فتابعونا.وصفة لشد البشرة وإزالة التجاعيد من اول استعمال

إذا كنت ترغبين بالحصول على بشرة مشرقة ومشدودة وخالية من التجاعيد يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

حبة تين طازجة.

ملعقة من الزبادي.

2 ملعقة من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر حبة تين ونغسلها جيدا تحت الماء الجاري ثم نزيل القشرة الخارجية ونأخذ الجزء الذي يوجد في الداخل.

ويوضع في بولة ونضيف عليه الزبادي ونهرسه جيدا ثم نضع الشوفان ونقلب المكونات مع بعض لكي تتداخل.

بعد ذلك نضع زيت اللوز ونقلب لحين الحصول على قوام كريمي ثم نغسل البشرة بالماء والغسول المناسب.

ونوزع هذا المزيج عليها باستخدام فرشاة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت مشدودة.

من اول استعمال وكأنك في العشرين من عمرك لأن التين يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية وهي تحارب التجاعيد.

أما الزبادي يرطب الجلد وينعم البشرة والشوفان المطحون يزيل الجلد الميت ويجعل البشرة أكثر بياض وإشراقة.

وزيت اللوز الحلو يعتبر مضاد للشيخوخة ويقلل من ظهور التجاعيد في الوجه تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.الموز والجليسرين لإزالة التجاعيد

يساعد هذا الخليط في الحصول على بشرة مشدودة ومشرقة بدون تجاعيد ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

حبة موز متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة جليسرين.

ملعقة من العسل الأبيض.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بتقشير حبة الموز ونهرسها جيدا في بولة عميقة ونضيف عليها العسل مع الجليسرين ونقلب المكونات مع بعض.

ثم نضيف عصير الليمون ونقلب المكونات مرة أخري وبعد ذلك نشطف الوجه بالماء الدافئ ونوزع هذا الخليط عليها.

يترك هذا المزيج على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

الحلبة المطحونة والزبادي للبشرةتساعد هذه الوصفة في الحصول على بشرة مشدودة وصحية ويمكنك استخدامها بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة حلبة مطحونة.

ملعقة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام: