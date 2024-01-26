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عدن - ياسمين التهامي - كلام في سرك خبوه عنك طول عمرك.. لن تصدقي ما سيفعله بك هذا الكريم السحري عندما تستخدميه
في حال كنت تعانين من جفاف وتشقق الجلد، فهناك عنصر واحد نتيجته فعالة للعناية بالبشرة وهو البانثينول أو فيما يطلق عليه حمض البانتوثنيك، فهو من العناصر الممتازة لتفتيح وترطيب البشرة وحمايتها من الالتهابات، كما أنه رائع للبشرة الجافة والحساسة، لذلك لا بد من دمج مادة البانثينول كروتين يومي من خلال عمل وصفة البانثينول للعناية بالبشرة للحصول عليها بيضاء ورطبة وأكثر إشراقًا.وصفة البانثينول لتفتيح البشرة
يتمتع كريم البانثينول بالعديد من الفوائد للبشرة، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وخصائص مرطبة التي تعمل على تهدئة البشرة و الشفاء من الحروق والتئام الجروح، كما أنه مصدر قوي لفيتامين ب5، الذي يساعد على تفتيح البشرة ويجعلها أكثر إشراقة، لأنه يقلل من إفراز الميلانين وبالتالي يقلل من ظهور التصبغات، إذا كنت تريدين التمتع بفوائد مادة البانثيول الجمالية للعناية بالبشرة، عليك تجهيز هذه المكونات:ملعقة واحدة كبيرة من كريم البانثينول.
ملعقتان صغيرتان من النشا.
ملعقة واحدة كبيرة من الحليب البودرة.
ملعقة صغيرة من الجلسرين.
ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.
طريقة التحضيريمكنك تجهيز وصفة البانثينول المعجزة للبشرة من خلال تنفيذ تلك الخطوات:
إحضار وعاء متوسط، ويضاف إليه النشا والحليب المجفف وتقلب المكونات حتى يمتزجوا.
يضاف كريم البانثينول والجلسرين إلى خليط النشا.
تقلب المكونات بلطف باستخدام ملعقة، فقد يستغرق الأمر عدة دقائق للوصول إلى خليط متجانس.
بعد ذلك يضاف ماء الورد للحصول على قوام كريمي.
يوضع الكريم في علبة نظيفة.طريقة الاستخدام
إذا كنت من عشاق العناية بالبشرة فعليك بتجربة هذه وصفة البانثينول، من خلال إتباع هذه الخطوات:
يغسل الوجه بالماء، ثم يجفف بمنشفة نظيفة، حتى يتم تطبيق الكريم على بشرة نظيفة.
يوضع الكريم على البشرة و على المناطق التي تريد تفتيحها.
يترك لمدة ساعة كاملة ثم يشطف بالماء الفاتر.
يفضل استخدام الكريم مرتين في الأسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.