شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دلعي جوزك جامد .. ضعي كريم البانثينول على هذه المنطقة وكله هينبهر بجمالك.. ودلعية بدل ماتنكدي علية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -ممنوع دخول العزاب.. حطي كريم البانثينول على هذه المنطقة والنتيجة مبهرة مش هتقدري تستغني عنه ودلعية بدل ماتنكدي علية,

فوائد ومميزات كريم بانثينول للبشرة

تقوم السيدات عادة باللجوء إلى بعض الطرق التقليدية في الاهتمام ببشرتها لتحصل على النتائج المطلوبة من تفتيح لون البشرة والحصول على نظره قويه لها، ونتيجة لتجربة العديد من السيدات حيث أثبتت النتائج الفعالة كريم بانثينول حيث يستطيع تلك الكريم على توحيد لون البشرة والقضاء على المناطق الغامقه بالبشره وسعره في متناول الجميع.

كيفية تحضير وصفة كريم بانثينول