عدن - ياسمين التهامي - شاب عربي خسيس أراد دفن أمه وهي ما زالت حية فحدث أمر لا يصدقه العقل؟

السبت 27 يناير 2024 الساعة 19:00

ألقت السلطات الأمنية اليمنية .القبض على شاب ثلاثيني في منطقة حبيش بمحافظة إب بعد تهديده بدفن أمه وهي مازالت على قيد الحياة .

وقالت مصادر أمنية ان السلطات الأمنية في إدارة أمن حبيش في إب القت القبض شاب من منطقة الريسه بعد طرد امه لأكثر من ثلاثة شهور و بعد عودتها إلى منزلها ومحاولة دفنها وهي مازالت على قيد الحياة .وأكدت المصادر ان القبض على المتهم جاء بعد مطالبة الأهالي بالقبض عليه بعد حفر قبر في فناء المنزل لأمه واحضار الكفن لدفنها .

وكان أمر صادم لليمنيين ولا يصدقه العق حين ظهرت الأم في مقطع فيديو وهي تشتكي بكل حرقه وتناشد الأجهزة الأمنية بمديرية حبيش بضبط ولدها العاصي والذي قام بحفر قبر لدفنها حيه .