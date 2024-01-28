شكرا لقرائتكم خبر عن «معلومة بمليون جنيه».. لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك عند مضغ 3 قطع من القرنفل المجفف على الريق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك عند مضغ 3 قطع من القرنفل المجفف على الريق