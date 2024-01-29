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عدن - ياسمين التهامي - قم باستخدام منقوع الثوم مع الليمون مرة واحدة قبل النوم وشاهد المفاجئه والنتائج المذهلة .. لن تستغني عنها طيلة حياتك..!

يحتوي الليمون على الكثير من الفيتامينات الهامة جداً لجسم الإنسان ويمكن الاستفادة من تلك الفوائد عن طريق تناوله كما يتم استخدام الليمون أيضاً في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعالج المشاكل الصحية والجسدية، ولا يقل الثوم أيضا في أهميته عن الليمون فهو أحد الأشياء التي تستخدم في علاج العديد من المشاكل الصحية والأمراض وكذلك الوصفات الطبيعية ، حيث يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية الصحية التي لها فاعلية في التخلص من العديد من المشاكل الصحية التي يعاني منها جسم الإنسان وللتعرف على الفوائد الصحية التي تعود على الجسم من استخدام مشروب الليمون والثوم وكيفية إعداد المشروب فتابعو معنا هذا المقال.

طريقة إعداد مشروب الليمون والثوم معا

أولاً.. المكونات

•3 فصوص من الثوم المهروس.

• ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

• ملعقتين من القرفة المطحونة.

• 4 أكواب كبيرة من الماء.

• ملعقة واحدة من عصير الليمون.

• ملعقة واحدة كبيرة من العسل.

خطوات إعداد هذا مشروب الليمون والثوم

•قم بوضع كوب من الماء على النار حتى الغليان، ثم أضف له القرفة والزنجبيل والثوم، بعد ذلك نقوم بترك هذا الكوب لمدة 21 ساعة، ثم نقوم بتصفية هذا الكوب من الماء، ثم بإضافة عصير الليمون والعسل ونقوم بتقليب المشروب جيدا.

فوائد تناول مشروب الليمون والثوم

• يعمل هذا المشروب على تحسين صحة القلب والتخلص من ارتفاع مستوى الكوليسترول، كما يحمي من ارتفاع مستويات ضغط الدم.

• يعمل تناول هذا المشروب على التخلص من نزلات البرد وتقليل فرص الإصابة بالفيروس الذي يؤدي إلى نزلات البرد.

فوائد أخرى مذهلة لتناول منقوع الثوم وزيت الزيتون

وهناك خلطة أخرى مفيدة للجسم وهي منقوع الثوم وزيت الزيتون والتي تعتبر من أفضل الأشياء التي يمكن عملها في المنزل والتي يمكنها أن تعطي صحة للجسم ويمكن تحضيرها عن طريق نقع أربعة فصوص من الثوم ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون أو يمكن مضاعفة الكميات حسب الرغبة ويمكن أن يساهم هذا الخليط في تقوية المناعة بشكل كبير كما يعمل على تقوية العظام وتنشيط الدورة الدموية للجسم يمكنك تناول ملعقة واحدة من المنقوع يوميا وسوف تلاحظون الفرق الذي سيحصل لأجسامكم .