شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة الفازلين السحرية .. لتنعيم وتكثيف وتطويل الشعر بسرعة البرق.. جربها الأن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خلطة الفازلين السحرية .. لتنعيم وتكثيف وتطويل الشعر بسرعة البرق.. جربها الأن ودلعية بدل ماتنكدي علية!

سوف نقدم إليك عزيزتي طريقة عمل وصفة الفازلين الطبي لإطالة الشعر ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الوصفة للحصول على نتائج مذهلة. *مكونات عمل وصفة الفازلين لإطالة الشعر:

ـ خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي. ـ حبة واحدة من البيض.

ـ ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع. ـ ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ـ خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض.

طريقة عمل وصفة الفازلين الطبي لإطالة الشعر: ـ

قومي بتحضير وعاء وضعي به حبة واحدة من البيض وقومي بخفقه جيدا ثم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

ـ بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وعليكي بتقليب هذه المكونات مرة اخرى ببعضها جيدا.

ـ بعد ذلك قومي بتمشيط الشعر جيدا وعليكي بتدليك فروة الرأس بتلك الوصفة الجبارة التي قومنا بتحضيرها وعليكي بتدليك فروة الرأس لمدة خمسة دقائق.

ـ بعد ذلك اتركي تلك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وعليكي بتجفيفة.

ـ كرري إستخدام تلك الوصفة السحرية ثلاث إلى اربع مرات في اليوم وخلال عشرة ايام فقط سوف تبدأ النتائج في الظهور ويصبح الشعر طويل وبالنتيجة التي ترغبين في الوصول إليها.