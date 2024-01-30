شكرا لقرائتكم خبر عن جنني جوزك ليلة الخميس.. ضعي القليل من زيت الزيتون و القرنفل في هذه المنطقة من جسمك قبل النوم ولن تستغني عنهما طول حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - للمتزوجات فقط.. ضعي القليل من زيت الزيتون و القرنفل في هذه المنطقة من جسمك قبل النوم ولن تستغني عنهما طول حياتك