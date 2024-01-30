شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تمتعي بشعر ناعم وصحي مع كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب لفرد الشعر الخشن والمجعد (طريقة التحضير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كريم النشا وزيت الزيتون من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر الخشن والمجعد في أسرع وقت، كما يعمل على إزالة القشرة المزعجة التي تسبب حكة الشعر الشديدة، ويعمل أيضًا على تطويل الشعر ويزيد من كثافته ويجعله صحي ولامع طول الوقت، ويساهم في تصفيف الشعر بشكل سريع ويخلصه من مشكلة التقصف، ويزيد من كثافة الشعر ويقوي البصيلات التالفة، ولا يحتوي على أي مركبات كيميائية تسبب الحساسية لفروة الرأس عند استخدامه لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب لفرد الشعر الخشن والمجعد في أسبوع واحد بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون

مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون يحتوي على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من النشا. ربع فنجان صغير من زيت الزيتون. ربع فنجان صغير من زيت جوز الهند. مقدار فنجان صغير من زيت اللوز المر. طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون

طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب في فرد الشعر الخشن والمجعد في أسبوع بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على خليط ثقيل القوام مثل الكريم تمامًا. نقوم بغسل الشعر وتصفيفه جيدًا من الماء حتى يصبح جاف تمامًا. نقسم الشعر إلي نصفين، ثم نفرد الكريم على الشعر من الجذور حتى الأطراف وندلك برفق حتى نغذي فروة الرأس جيدًا. نقوم بتمشيط الشعر بواسطة مشط خشبي نظيف حتى نتخلص من العقد والتشبكات. نحضر كيس من البلاستيك، ثم نلف الشعر به لمدة ساعتين ونصف حتى نحصل على النتائج المطلوبة. نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر وسوف نلاحظ نعومة الشعر من أول استخدام. يفضل استخدام الكريم ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على شعر طويل وناعم مثل الحرير. فوائد كريم النشا وزيت الزيتون للشعر

فوائد كريم النشا وزيت الزيتون للشعر يحتوي هذا الكريم الرائع على فوائد لا حصر لها للشعر وهى كما يلي:-

يساعد على تغذية فروة الرأس مما يجعل الشعر صحي ولامع. يساعد على فرد الشعر الخشن لأنه يحتوي على مادة النشا الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر بطريقة رائعة. يمنح الشعر الخشن النعومة، كما يقضي على مشكلة تساقط الشعر نهائيًا. يقوي بصيلات الشعر التالفة، كما يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس. يحمي الشعر من التلف ويزيل القشرة للأبد ويساهم في تصفيف الشعر بشكل رائع وسريع. يزيد من كثافة الشعر ويجعله ناعم كالحرير في أسرع وقت.

تمتعي بشعر ناعم وصحي مع كريم النشا وزيت الزيتون الرهيب لفرد الشعر الخشن والمجعد (طريقة التحضير).