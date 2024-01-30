شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشاف مذهل في السعودية: أوراق شجرة تقضي على مشكلة السكري وتخفض نسبة السكر بشكل مذهل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مواطن سعودي عن اكتشافه لشجرة فعالة في طرد البعوض وتخفيض مستويات مرض السكري، وهي شجرة النيم. وقد أكد المواطن السعودي أن تجربته في زراعة شجرة النيم كانت ناجحة في العاصمة الرياض، حيث تعمل هذه الشجرة على طرد البعوض بفعالية. وأضاف المواطن أن أوراق شجرة النيم لها تأثير مخفض على مستويات مرض السكري، مشيراً إلى أن الهواء في الصيف يصبح بارداً بفضل وجود أوراق هذه الشجرة..

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