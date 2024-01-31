عدن - ياسمين التهامي - تسريب فيديو مخجل لأكبر مشهورة سناب شات في حفلة صديقتها.. شاهد

الاربعاء 31 يناير 2024 الساعة 10:20

وثقت الإعلامية ملاك الحسيني احتفالها الضخم الذي أقامته بمناسبة قدوم مولودها الجديد “أحمد”.

وظهر في الحفل صديقتها مشهورة سناب شات زهور سعود وهي ترقص على المسرح على نغمات الأغاني التي تشدو بها مطربة بجوارها.

وأبان الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي زهور وهي ترتدي إطلالة سوداء وترقص بطريقة غريبة وتتفاعل مع الأغنية.وكانت ملاك الحسيني، قد أثارت الجدل بعد تصريح غريب بشأن مولودها. وقالت ردا على أسئلة متابعيها عن مولودها: أحمد “جنين مجمد” له حول 3 سنوات.

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