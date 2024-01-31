شكرا لقرائتكم خبر عن “سر خطير للنساء لازم تعرفه”.. العشبة المعجزة وفوائدها الجبارة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق ال 70 سنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبحث العديد من النساء عن الطرق التي تساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة الموجودة في البشرة والتي تدل على مدى تقدم السن، حيث نجد أن تلك العلامات مزعجة للغاية وتشعرنا بالاكتئاب لذلك استطعنا أن نجد وصفة سحرية بواسطة بذور الكتان، حيث تساعد تلك البذور على ترطيب البشرة وتخلصنا من التجاعيد، وتساعد على شد البشرة بصورة ملحوظة وتخفي الخطوط الدقيقة وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.

معلقة بذور الكتان.

كوب من الماء.

معلقة من القهوة.

معلقة من زيت جوز الهند.

معلقة من صبار الألوفيرا.

طريقة تحضير الوصفة:

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات تحضيرها بكل سهولة من خلال ما يأتي.

نحضر وعاء ونضع به الماء والبذور ونرفعها على النار.

ثم نقوم بتقليبها جيدا حتى تخرج المادة اللزجة من البذور.

ثم بعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونقوم بتصفيته ثم نتركه جانبا حتى يبرد.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع عليه معلقة القهوة ثم نقوم بتقليبها جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات ونستمر في عملية التقليب حتى نحصل على خليطمتجانس.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسلها بالماء وسوف نلاحظ التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة الموجودة في الوجه إلي جانب تفتيح البشرة والتخلص من البقع.

فوائد بذور الكتان للبشرة

عندما نستخدم بذور الكتان للبشرة نحصل على الكثير من الفوائد وهي: