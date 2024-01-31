شكرا لقرائتكم خبر عن شعرك لو عايزاه يوصل لحد ركبك هاتي القرنفل وتعالي أقولك أزاي هيطول بجنون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شعرك لو عايزاه يوصل لحد ركبك هاتي القرنفل وتعالي أقولك أزاي هيطول بجنون

من أكثر ما تهتم به السيدات والفتيات دائمًا هو العناية بالشعر، فيقومون بالبحث عن منتجات فعالة لتطويل وتكثيف الشعر، ولكن هذه المنتجات تكون بأسعار باهظة وتترك آثار جانبية على فروة الرأس، واليوم نقدم لكم خلطات قوية وفعالة ولكنها تتكون بمكونات طبيعية آمنة على الشعر وليس لها أي آثار جانبية على فروة الرأس وغير مكلفة نهائيًا وهي وصفة القرنفل المميزة، لذلك تابعونا للتعرف عليها.خلطات القرنفل لتكثيف و تطويل الشعر

لمعرفة أقوى الخلطات التي تستخدم لتكثيف وتطويل الشعر داخل المنزل بمكونات طبيعية، فقط كل ماعليك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.طريقة التحضير

جهزي وعاء متوسط الحجم لتحضير الخليط.

ضعي بداخله كمية الماء المذكورة ثم قومي برفعه على النار واتركيه حتى يتم الغليان ثم ضعي به القرنفل المطحون.

ارفعي الخليط من على النار واخلطي جيدًا حتى يتم مزج المكونات ثم قومي بإضافة زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت اللوز الحلو واخلطي جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

اغسلي الشعر جيدًا بالماء الدافئ قبل وضعي الخليط حتي تتخلصي من الزيوت والكريمات الموجودة بها ثم قومي بتجفيف الشعر جيدًا وتقسيمه إلى عدة أقسام باستخدام مشط واسع.وزعي كمية من الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

قومي بارتداء غطاء خاص بالشعر واتركيه على الرأس لمدة لا تقل عن أربع ساعات.

اغسلي الشعر بالماء الدافئ بعد مرور المدة والشامبو الخاص بك وتخلصي من بقايا الخليط المتراكمة عليه.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على شعر كثيف وقوي ولامع خالي من الهيشان.

في نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم طريقة رائعة لتحضير خلطة القرنفل التي تستخدم لتكثيف الشعر وتطويله خلال وقت بسيط.