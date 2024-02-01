"دلعيه بدل ماانتي منكده عليه".. ضعي “زيت الزيتون والكمون“ على هذه المنطقة قبل النوم ودلعي جوزك وابهريه

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عدن - ياسمين التهامي - ضعي “زيت الزيتون والكمون“ على هذه المنطقة قبل النوم ودلعي جوزك وابهريه

الكمون من التوابل المشهورة في جميع أنحاء العالم، ويستخدم في العديد من الأطباق المختلفة، بالإضافة إلى فوائده الغذائية، يحتوي الكمون أيضًا على العديد من الفوائد للشعر.

فوائد خلطة بذور الكمون وزيت الزيتون للشعر

تعد بذور الكمون وزيت الزيتون من المواد الطبيعية التي لها العديد من الفوائد الصحية والجمالية، ومن أهم فوائدها للشعر:

تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

تحفيز نمو الشعر.

زيادة نعومة الشعر ولمعانه.

علاج قشرة الرأس.

حماية الشعر من التلف.

ترطيب الشعر ومنع جفافه.

تغذية الشعر وتعزيز نموه.

جعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا.

استخدامات بذور الكمون وزيت الزيتون للشعر

يمكن استخدام بذور الكمون وزيت الزيتون للشعر بطرق مختلفة، ومنها:

ماسك بذور الكمون وزيت الزيتون

يمكن تحضير هذا الماسك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من بذور الكمون المطحونة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم تدليك فروة الرأس والشعر بالخليط لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

حمام زيت بذور الكمون وزيت الزيتون

يمكن تحضير حمام زيت بذور الكمون وزيت الزيتون عن طريق تسخين كمية من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من بذور الكمون المطحونة، ثم تدليك فروة الرأس والشعر بالخليط لمدة 30 دقيقة، ثم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة لمدة ساعة، ثم غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

شامبو بذور الكمون وزيت الزيتون

يمكن تحضير شامبو بذور الكمون وزيت الزيتون عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكمون المطحونة إلى الشامبو، ثم استخدامه كالمعتاد.