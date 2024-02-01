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عدن - ياسمين التهامي - عاجل … شروط جديد للموافقة على طلب زيارة عائلية في السعودية!!

توفر المملكة العربية السعودية مستقراً كريماً ومقاماً طيباً للمقيمين فيها من غير المواطنين تِبعاً لحصولهم على فرص عمل أفضل، واغتنامهم لآفاق النمو والتطوّر المعيشي المختلفة، وبينما يُمكن للمقيمين في السعودية الاستمتاع برغد العيش، والأمن والأمان والطمأنينة، وما سوى ذلك من العوامل المختلفة للحياة الكريمة والهانئة، فإنه يظل لا غنىً عن العائلة ونعيمها وأُلفتها، مما يدعو العديد من الأشخاص إلى تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين بموجب الخدمة التي تتيحها وزارة الخارجية السعودية للمقيمين من أجل استقدام عائلاتهم إلى السعودية بغرض الزيارة وذلك وفق شروط ومحددات معينة.في هذا المقال؛ سندرج أهم ما يتعلق بخدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية من معلومات وتفاصيل، بما يشمل توضيح شروط تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين وسرد المتطلبات لذلك، إلى جانب تبيان كيفية تقديم طلب تاشيرة زيارة عائلية للمقيمين، واستعراض طرق استعلام طلب زيارة عائلية للمقيمين والمزيد من المعلومات والتفاصيل الأخرى.ما هي خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية؟

تتيح وزارة الخارجية طلب زيارة عائلية للمقيمين كخدمة إلكترونية على موقعها الرسمي، مما يُمكّن المُقيمين من تقديم على زيارة عائلية واستقدام أقاربهم من الدرجة الأولى إلى السعودية بغرض الزيارة المؤقتة، وتشتمل قائمة الأقرب من الدرجة الأولى بحسب شروط الخدمة كلاً من الوالدين، والزوجة، والأبناء.شروط تقديم طلب الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية

تستهدف خدمة الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية كلاً من المقيمين والمواطنين من الأفراد، وهي متاحة باللغة العربية والإنجليزية من حيث التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية، ويستوجب تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين استيفاء المتقدمين للشروط التالية:توفّر إقامة سارية المفعول للمقيمين المتقدمين للخدمة

أن يكون المتقدم لخدمة طلب تاشيرة زيارة عائلية للمقيمين حائزاً على إقامة عمل خاصة وليس مرافق

أن يكون الأشخاص المستقدمين للزيارة من أقارب المقيم من الدرجة الأولى (والدين، زوجة، أبناء)

يتعين على المتقدم للخدمة إدخال البيانات المطلوبة كافةً باللغة العربية ما عدا الأسماء في حال إذا كانوا المستقدمين للزيارة من جنسيات غير عربية

ينبغي إدخال أسماء المستقدمين للزيارة على نحوٍ مطابقٍ لكتابتها في جوازات سفرهم عند تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعوديةيجري تقديم طلب تاشيرة زيارة عائلية للمقيمين بشكلٍ حصري عن طريق منصة التأشيرات في بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت، ويتعيّن على المتقدمين للخدمة من المقيمين أو المواطنين تحقيق المتطلبات التالية للاستفادة من الخدمة:

تعبئة النموذج الإلكتروني للخدمة الذي يُعرف باسم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية، وذلك عن طريق منصة التأشيرات ضمن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية

ختم طلب الزيارة العائلية للمقيمين إلكترونياً من جهة العمل أو من الغرفة التجارية

تصديق طلب الزيارة العائلية للمقيمين إلكترونياً مإلكترونياً من جهة العمل أو من الغرفة التجارية

إجراءات وخطوات تقديم على زيارة عائلية للمقيمين في السعوديةيستغرق تنفيذ خدمة وزارة الخارجية طلب زيارة عائلية للمقيمين من يوم إلى 3 أيام عمل في المتوسط من وقت تقديم الطلب، كما قد يتأخر تنفيذ طلب الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية بسبب بعض الإجراءات الإضافية في حالاتٍ استثنائية، وبشكلٍ عام؛ فتتمثل إجراءات وخطوات تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في المملكة العربية السعودية بالتالية:الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية، أو موقع منصة التأشيرات من وزارة الخارجية، أو موقع المنصة الوطنية الموحدة

اختيار خانة الخدمات الرقمية من بين قوائم الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة، أو خانة المواطنين والمقيمين من موقع منصة التأشيرات، أو خانة الخدمات من الصفحة الرئيسية لموقع المنصة الوطنية الموحدة

البحث عن خدمة طلب زيارة عائلية واختيارها من بين خانة “الكل” في صفحة الخدمات الرقمية على موقع وزارة الخارجية، أو اختيار خانة “مقيم” من ثم النقر على خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين عن طريق موقع منصة التأشيرات، أو البحث عن خدمة تأشيرات الزيارة العائلية واختيارها بين الخدمات التي يتم عرضها على موقع المنصة الوطنية الموحّدة

النقر على زر التقدم للخدمة واتباع التوجيهات التي يعرضها النظام الإلكتروني بغض النظر عن الموقع الذي تختاره للسير في خطوات الخدمة من المواقع الثلاث التي توفرها

ملئ نموذج أو طلب التقديم على الزيارة العائلية للمقيمين وإدخال البيانات المطلوبة كافة وفقاً للشروط والتعليمات

الضغط على زر تقديم الطلبرسوم تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية

تبلغ رسوم تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية؛ 200 ريال سعودي وتُدفع لدى الانتهاء من تقديم الطلب.

طرق استعلام طلب زيارة عائلية للمقيميناستعلام طلب زيارة عائلية للمقيمينيستغرق تنفيذ خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين عادةً من يوم إلى 3 أيام عمل في المتوسط من وقت تقديم الطلب

يُمكن للأشخاص إجراء استعلام طلب زيارة عائلية للمقيمين عبر التواصل مع خدمة العملاء من وزارة الخارجية بواسطة سُبل مختلفة ومتنوعة تتمثل أبرزها بالتالية:

الزيارة في الموقع

التواصل على رقم هاتف خدمة العملاء: 1114 001 92

وتجدر الإشارة هنا إلى أوقات العمل الرسمية لوزارة الخارجية السعودية وهي التالية:

08:00 صباحاً – 04:00 مساءً

كما يمكن تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر التواصل مع فريق الدعم الخاص بموقع المنصة الوطنية الموحّدة، أو موقع منصة التأشيرات، أو موقع وزارة الخارجية السعودية وذلك على مدار 24 ساعة.