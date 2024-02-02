شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة اقسم بالله .. الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة حتى لو عمرك فوق 50 سنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حتى لو عمرك فوق 50 سنة يخليك ملكة جمال.. الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة

الفازلين والقرنفل للوجه، يستخدم في تحضير معظم مستحضرات التجميل، لأنه من المرطبات الطبيعية الممتازة والتي تساعد على التخلص من جفاف البشرة وخشونتها، ويستخدم القرنفل في علاج أمراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخات والتهابات القولون وغيرها من الأمراض الجسدية، كما يستخدم القرنفل في تفتيح لون البشرة وتنظيفها، ويمكن من خلال خليط الفازلين والقرنفل تبيض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة، وبالتالي يتم تنظيف البشرة بدون الاعتماد على استخدام كريمات التفتيح أو مستحضرات التجميل، حيث أن هذه المواد تسبب غمقان في البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تفتيح لون البشرة بالفازلين والقرنفل.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه

يتغير معظم بشرات الجسم إلى الغمقان، حيث تتعرض إلى الأتربة والأوساخ وكذلك نتيجة ارتداء الملابس الغير قطنية، تسبب جميع هذه العوامل إلى ظهور البشرة بشكل داكن، كما أن وصفة الفازلين والقرنفل تناسب مختلف أنواع البشرات، ويمكن تحضير هذه الوصفة في المنزل من خلال توفير المكونات التي سوف نوضحها لكم لتحضير وصفة الفازلين والقرنفل.

المكونات

ملعقة من القرنفل المطحون كبيرة.

1 ملعقة من الفازلين.

نصف ملعقة من ماء الورد.

يعتبر السبب في غمقان لون البشرة هو تراكم البكتيريا على البشرة، حيث تسبب هذه البكتريا في جعل بشرة الجسم داكنة، لذلك يمكن حماية البشرة من تراكم البكتيريا عليها من خلال تنظيف البشرة بشكل دائم، وذلك من خلال استخدام وصفة القرنفل والفازلين التي تساعد على ترطيب بشرة الجسم والتخلص من البكتيريا، كما أن طريقة استخدام الوصفة بسيطة وتتمثل في الآتي.

لابد من استخدام القرنفل المطحون.

بعدها يتم إضافة الفازلين وماء الورد إلى القرنفل المطحون وتقليب جميع المكونات.

يتم فرد الم

ماسك على البشرة بعد تنظيفها.

يترك ماسك الفازلين والقرنفل على البشرة لمدة ربع ساعة مع التدليك.

بعد ذلك يتم غسل البشرة من بقايا الماسك.

تكرار استخدام هذا الماسك مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

فوائد الفازلين والقرنفل للبشرة