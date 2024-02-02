شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان وهتنبهري جامد جربيها الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تهتم الكثير من السيدات بعمل خلطات للعناية بالبشرة، فتوجد الكثير منهن يهتمون بعمل نظام روتيني يومي للعناية الفائقة للبشرة لديهن، حتى يحصلوا على بشرة ذو نضارة وصفاء خالية من أية شوائب أو أتربة، ومن أكثر المناطق التي تهتم بها السيدات المناطق الحساسة حيث أنهم يبحثون عن التفتيح الدائم لتلك المناطق من خلال استخدام مواد طبيعية خالصة

، ويعتبر شعر المرأة من أكثر الأشياء التي تهتم بها أيضا السيدات حيث أن شعر المرأة عنوان لجمالها، حيث أن يمكنك سيدتي أن تحصلي على خلطات مليئة بالفيتامينات والكولاجين لتجديد خلايا البشرةوصفة سحرية للحصول على شعر ناعم

بتلك الطريقة ستعالج مشاكل الشعر لديكي، وباستخدام مكونات متوفرة وبسيطة:

1 ملعقة طعام من القرنفل المطحون.

1 كوب زبادي.

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون.

2 ملعقة طعام من عسل النحل.

كيفية تحضير الوصفةيجب أن تتبعي تلك الخطوات الآتية حتى تتمكنين من عمل الوصفة بطريقة صحيحةيجب أن تحضري إناء يكفي المكونات، ثم ضعي كافة المكونات وقومي بتقليب المكونات جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

ضعي منه مقدار مناسب على شعرك، ثم قومي بالتدليك الجيد لفروة الرأس من جذر الشعر لأطرافه.

قومي سيدتي بترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة على شعرك.

وبعد مرور ساعة قومي بغسل شعرك جيدا بالشامبو ومياه فاتره.

قومي سيدتي بتكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج..