شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من السعودية بشأن إعفاء الوافدين العاملين في هذه المهن من رسوم تجديد الإقامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعلان هام من السعودية بشأن إعفاء الوافدين العاملين في هذه المهن من رسوم تجديد الإقامة