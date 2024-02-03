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عدن - ياسمين التهامي - شعرك مثل الأميرات .. اعملي كيراتين الروزماري والقرنفل لتطويل الشعر وتنعيمه

الشعر الطويل يعتبر من أهم ما يميز جمال المرأة، حيث تلجأ الكثير من السيدات للمنتجات التي تباع في الأسواق ولكن في المقابل تعمل هذه المنتجات على تلف بصيلات الشعر مع الاستخدام على المدى البعيد، لذلك نعرض لكم وصفة ممتازة وفعالة لتطويل الشعر كما أنها تحتوي على بعض الفيتامينات والمواد الغذائية المفيدة التي تعمل تطويل الشعر بشكل آمن ومن خلال مقال اليوم سوف نقدم لكم هذه الوصفة الممتازة.مكونات وصفة الروزماري للعناية بالشعر

تتكون وصفة الروزماري من مجموعة مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان وتتمثل في التالي:

ملعقة ونصف صغيرة من القرنفل.

ملعقة ونصف صغيرة من الروزماري.

كوب من الماء المغلي.

وعاء فارغ.طريقة عمل وصفة الروزماري والقرنفل

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنك عمل وصفة الروزماري والقرنفل الممتازة حيث تتمثل هذه الخطوات في التالي:

نقوم بوضع القرنفل والروزماري في وعاء به كمية بسيطة من الماء المغلي.

ثم نضع به جميع المكونات حتى صباح اليوم التالي.

بعد ذلك تصفى الماء مع إزالة الشوائب التي توجد به.

ونضع الماء في زجاجة رشاش.

تستخدم الوصفة هذه الوصفة مرة كل أسبوع اسبوعيا حتى أفضل النتائج.أهمية الروزماري و القرنفل للشعر

اهمية الروزماري والقرنفل تتمثل في التالي:

يعتبر القرنفل من أفضل النباتات التي تقضي على البكتيريا.

كما يعمل القرنفل على محاربة الفطريات التي توجد في فروة الراس.

يقوم القرنفل بالتقليل من قشرة الشعر.

يعمل الروزماري على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

يساعد نبات الروزماري على نمو الشعر بشكل سريع.

يكسب الشعر اللمعان والنضارة.

يزيد من كثافة الشعر.القرنفل يقوم بعلاج تساقط الشعر وتقليل الشيب.

الروز ماري له فاعلية كبيرة في ترطيب الشعر.

يساعد الروزماري في تغميق لون الشعر بدون تعرض الشعر للصبغات.