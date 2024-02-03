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عدن - ياسمين التهامي - كريم سحري من الصيدلية للتبييض 5 درجات حتي لو سواد سنين في ربع ساعة هتبقي بيضاء زي الحليب

تبحث العديد من النساء عن الطرق التي تساعد على تفتيح البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم وخاصة منطقة الركبة والكوع والأماكن الحساسة، حيث تكثر تلك التصبغات في الجسم نتيجة عدم تهوية تلك الأماكن وعدم استخدام الملابس القطنية إلى جانب استخدام مزيلات العرق الكيميائية مما أدى إلى تراكم السواد والتصبغات، فبحث الكثير منالنساء عن طرق للتفتيح فوجدنا كريم يساعد على تفتيح الأماكن الحساسة من أول استخدام وذلك الكريم هو كريم تفتيح الأماكن الحساسة من إيفا سكين كير وسوف نوضح التفاصيل الخاصة بذلك الكريم من خلال المقال التالي.كريم إيفا سكين كير لتفتيح الأماكن الحساسة

يساعد الكريم على تفتيح منطقة البكيني والأبطين، ويقضي على التصبغات ويعمل على تجديد الجلد، ويخلصنا من الإسمرار وسواد السنين من أول إستخدام وسعره في متناول الجميع لا يزيد عن 74 جنيهفوائد كريم أيفا سكين كير لتفتيح الأماكن الحساسة

يكون ذلك الكريم من أفضل الكريمات التي تساعد على تفتيح الجسم وسوف نوضح فوائده من خلال التالي.

يساعد ذلك الكريم على تفتيح الأماكن الحساسة من أول استخدام لها.

يعمل على التخلص من التصبغات والسواد الموجود في أماكن الكوع والركبة والرقبة والبكيني والأبطين.

يساعد على التخلص من التجاعيد وشد الترهلات.

يتكون من مكونات طبيعية ومفيدة للبشرة ويعمل على تغذيتها ويمده بالفيتامينات التي تحتاج إليها.طريقة استخدام كريم إيفا لتفتيح الأماكن الحساسة

يتم استخدام ذلك الكريم عن طريق عدة خطوات بسيطة وهي.

أولا نقوم بالاستحمام بالماء والشاور.

جففي الجسم جيدا.

ضعي الكريم على الأماكن الداكنة في الجسم مثل الأبطين والبكيني.

أعملي على تدليكها بشكل جيد حتى تختفي آثار الكريم.

سوف تلاحظي مدى تفتيح البشرة من أول استخدام لها.

يتم استخدامه أيضا في التصبغات الموجودة في الجسم مثل الأكواع والركبة والرقبة.نصائح لتفتيح منطقة الأبطين والبكيني

توجد بعض النصائح المهمة يجب على النساء تتبعها لتفتيح الأماكن الداكنة وهي.

الحرص على إستخدام الملابس القطنية.

يجب الاستحمام بشكل يومي.

الحرص على تغيير الملابس الداخلية مرتين يوميا.

عدم استخدام مزيلات العرق الكيميائية.

عدم استخدام الروائح الكيميائية.

الحرص على إزالة الشعر بشكل دائم.

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