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عدن - ياسمين التهامي - يلا نحضر لرمضان الزلابية البيتي المقرمشة أحلى من محلات الحلواني

تعتبر الزلابية من أشهر وأجمل الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها وشكلها الجميل وقوامها الهش المقرمش، ونجد الكثير من الناس يعشقونها ويقبلون على تناولها، وهي تقدم بعد الإفطار مع كوب من الشاي أو القهوة، وهي حلوى لذيذة الطعم والرائحة، وطريقة تحضير سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، وهي سهلة التحضير نستطيع تحضيرها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري، على طريقة عمل الزلابية البيتي المقرمشة بطعم لذيذ وشهي.مقادير عمل الزلابية المقرمشة

تحتوي هذه الحلوى على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-كأس من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

رشة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ماء دافئ للعجن.

2 كوب من الشربات البارد ثقيل القوام.

زيت للقلي.طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الزلابية البيتي بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كوب ونصف من الماء ونضيف عليهم باقي المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بإضافة الدقيق للخليط ونقلب بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

نغطي العجين ونتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه ويختمر تماماً.

نحضر زجاجة فارغة ونضع بها العجين ونغلقها جيداً، ثم نقوم عمل فتحة صغيرة في منتصف الغطاء.طريقة تسوية الزلابية البيتي

ثم نقوم بإحضار طاسة ونضع على النار ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نضغط على الزجاجة من الأسفل حتى يخرج العجين على شكل كرات صغيرة ونضعها في الزيت مباشرة.، بعد أن تنتفخ كرات العجين نقلبها برفق من حين لأخر حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نخرجها من الزيت ونضعها على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت نهائياً، ثم نقوم بوضعها في الشربات البارد ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم.