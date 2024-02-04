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عدن - ياسمين التهامي - بذور الكتان لفرد الشعر هتفرد كل تكسيرات شعرك وهتخلصك من التساقط والجفاف والتقصف شوفي إزاي

ترغب الكثير من النساء في الحصول على شعر قوي وناعم ولذلك تتساءل الكثير منهم عن وصفات طبيعية من أجل العناية بالشعر حيث إن المستحضرات الكيميائية تعمل على الاضرار بالشعر، ولذلك تعد بذور الكتان من أفضل الأشياء التي تعمل على تقوية الشعر وانبتاه لأنها تحتوي على الكثير من الفوائد للشعر وسوف نتعرف على طرق وصفات بذور الكتان للشعر.وصفة بذور الكتان وزيت السمسم للشعر

تحتوي بذور الكتان على الكثير من الفوائد للشعر حيث تعمل على تقويته وترطيبه وتغذيته بالإضافة إلى أن زيت السمسم يحتوى على فوائد كثيرة للشعر، ويمكن عمل الوصفة من خلال المكونات التالية:المكونات:

معلقتين كبيرتان من بذور الكتان.

كوبان من الماء.

معلقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير:

أولا: ضعي كوبان من الماء في وعاء على نار مرتفعة حتى يغلي وأضيفي بذور الكتان إلى الماء المغلي واتركيه على نار مرتفعة، وبعد أن تغلى بذور الكتان قللي النار واتركي الخليط يغلي حتى تحصلي على قوام سميك.

ثانيا: بعد ذلك ارفعي الوعاء من على النار واتركيه حتى يبرد تماما وصفي الخليط باستخدام قطعة من الشاش من أجل الحصول على السائل الشفاف.ثالثا: وبعد ذلك ضعي زيت السمسم على جل بذور الكتان وقلبيه جيدا ثم ضعي الخليط في علبة نظيفة وضعيه في الثلاجة للحافظ عليه.

رابعا: ثم ضعي الخليط على شعرك ويجب أن يكون جافا واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفي شعرك باستخدام الماء جيدا، واستخدمي تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.فوائد بذور الكتان للشعر

لبذور الكتان العديد من الفوائد للشعر وتتمثل تلك الفوائد فيما يأتي:

تقضي بذور الكتان على تساقط الشعر حيث إنها تحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات وهي تحتوي على اوميجا 3 تساعد على تقوية الشعر.

تعمل بذور الكتان على ترطيب الشعر والقضاء على التقصف الموجود به وتعطي الشعر نعومة جيدة.

تحتوي بذور الكتان على الكثير من الألياف والمركبات والفيتامينات التي تعمل على منع جفاف الشعر وتغذيته.

تحتوي بذور الكتان على الماغنسيوم الذي يزيد من إنبات الشعر ويعيطه اللمعان والحيوية بالإضافة إلى أنه يحمي الشعر من التساقط.