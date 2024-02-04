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عدن - ياسمين التهامي - عشبة مليانة أسرار.. حل سحري لأكبر مشاكلك من خلال استخدام تلك النبتة بهذه الطريقة

في حال ارهقتكم الكريمات باهظة الثمن، سوف نقدم لكم عشبة سحرية بمعنى الكلمة، تقضي على مشاكل الشعر المتعددة، وأبرزها تساقط الشعر وهي عشبة الرجلة المفيدة للشعر، فهي تمنحه جميع العناصر التي يحتاج إليها، فعليك إتباع هذه الوصفة من ضمن روتين العناية بالشعر للحفاظ عليه صحي وقوي.وصفة الرجلة لعلاج تساقط الشعر

عشبة الرجلة واحدة من أقوى الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر، ومنحه الحيوية واللمعان، فهو يزيد من انبات الشعر، وتعزيز كثافته، ومكافحة مشكلة تساقط الشعر الذي تواجه الكثير، فهذه العشبة غنية بأوميجا 3 التي تعمل تغذية بصيلات الشعر، كما أنها تتخلص من مشاكل الفروة، المتمثلة في تهيج الفروة والحكة، فهي تساعد على ترطيبها، والتخلص من القشرة، عليك توفير هذه المكونات لتجهيز الوصفة:نصف كوب من أوراق الرجلة الخضراء.

كوبان من الماء.

طريقة التحضير

للحصول على شعر قوي ولامع وناعم كالحرير، عليك بتجهيز هذه الوصفة باتباع هذه الخطوات:

يجهز وعاء متوسط ويوضع به مقدار الماء ، ثم يضاف إليها أوراق الرجلة.

تركها منقوعة طوال فترة الليل.

في اليوم التالي تصفى الماء من هذه الأوراق، وبهذا انتقلت فوائد هذه العشبة إلى الماء.

يوضع الغسول في زجاجة نظيفة، وترج جيدًا قبل كل استخدام.طريقة الاستخدام

يمكنك استخدام غسول الرجلة للشعر للاستفادة من فوائده من خلال إتباع هذه التعليمات:

في البداية لا بدّ أن يكون الشعر نظيف، ثم يوزع الغسول على الفروة مع التركيز على الفراغات.

تدلك الفروة بأطراف الأصابع للتحفيز على وصول الدم إلى الفروة.

يترك الغسول على الشعر لعدة ساعات، فلا يوجد لها ضرر على الشعر.

يشطف الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر وملعقة صغيرة من شامبو أطفال، لأن أنواع الشامبوهات الأخرى تحتوي على مواد ضارة بالشعر.

يستخدم هذا الغسول مرتين في الأسبوع، وخلال فترة قليلة تلاحظين النتيجة.