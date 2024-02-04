وصفة "جبارة" .. تناول كوب من الحليب مع ملعقة من القرنفل كل يوم على الريق وشاهد ما الذي سيحدث لجسمك في أول أسبوع فقط !!

عدن - ياسمين التهامي - للنساء والرجال.. تناول كوب من الحليب مع ملعقة من القرنفل كل يوم على الريق وشاهد ما الذي سيحدث لجسمك في أول أسبوع فقط !!

الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 الساعة 15:45

يعد شرب القرنفل مع الحليب علاج كامل للكثير من الأمراض نظراً لأن القرنفل غني بالفيتامينات التي يمنحها لجسم الإنسان، فضلًا عن رائحته الذكية.فوائد تناول كوب من القرنفل بالحليب يوميًا،وفقاً لـ بوابة أخبار اليوم– تناول كوب منه يساهم في علاج العقم لدى الرجال والسيدات.

– يساعد على علاج الضعف .

– يلعب دورًا هامًا في علاج القلب والمعدة والكبد والكلى.

-يحمي من آلام المفاصل وأمراض الكلب.

– يعالج أمراض الربو والبلغم والسعال وانسداد الأنف.



– تحسين عملية الهضم.– يحتوي كوب منه على فيتامينات تساعد على ضعف الذاكرة وسوء الفهم.

– التخلص من الغازات الموجودة في المعدة والأمعاء.

– علاج عضلات المثانة والبول اللاإرادي وسلس البول.

– التخلص من التهاب اللثة والأسنان.

– الضعف العام والتراخي.

– يساهم في تقوية الجهاز المناعي.