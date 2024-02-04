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عدن - ياسمين التهامي - اسحريهم بجمال شعرك…وصفة من اسرار الهنود لتطويل وتثيف الشعر شعرك هيوصل لاخر ظهرك

تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات، خلطة الزنجبيل و الزيتون من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها خاصة للشعر، حيث تحتوي الوصفة على العديد من العناصر المهمة التي تعمل على تعزيز صحة الشعر وفروة الرأس، بالزنجبيل معروف بقدرته على محاربة مشاكل الشعر والعمل على علاجها، كذلك زيت الزيتون الذي يعد مكون مهم للغاية ويدخل في كل الوصفات الخاصة بالعناية بالشعر، في مقالنا اليوم سنتعرف على خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون.تطويل وتثكيف الشعر وإنبات الفراغات

سوف نقدم لكم وصفة الزنجبيل الجبارة في تطويل وتكثيف الشعرخلطة الزنجبيل وزيت الزيتون

تعتبر هذه الوصفة فعاله في علاج مشاكل الشعر

مكونات

عصير زنجبيل

ملعقة كبيرة من الجنزبيل المفروم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتونطريقة التحضير

نقوم بعمل عصير جنزبيل ونقوم بإضافة ملعقة من الزنجبيل المفروم عليها.

قومي بإحضار كمية زيت الزيتون الموجود لديكي وضيفيها على عصير الزنجبيل.

قلبي زيت الزيتون مع العصير جيدا.

قومي بتوزيع الخليط على الشعر كله

بعدما يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل اتركي الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة او 45 دقيقة.

بعد مرور الوقت قومي بغسل الشعر باستخدام الماء والشامبو المناسب لشعرك.فوائد الزنجبيل وزيت الزيتون للشعر

يعمل الزنجبيل على تقوية وتحفيز فروة الرأس.

يرطب زيت الزيتون الشعر ويجعل شكله صحي وناعم.

يساعد خليط زيت الزيتون والزنجبيل على منع تساقط كذلك تقوية الشعر.

يعمل خليط الزنجبيل وزيت الزيتون على تقليل القشرة الموجودة في الرأس والقضاء عليها بسبب مضادات الاكسدة الموجودة في الزنجبيل.

يتميز الخليط بالعديد من الفيتامينات المهمة للشعر.الخاتمة

في مقالنا اليوم تعرفنا على وصفة تعتبر من أهم الوصفات للشعر حيث ان الزنجبيل وزيت الزيتون من العناصر المهمة في كل الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر يرجع هذا لقدرتها على تحسين الشعر وجعل الشعر اكثر صحة ونعومة، يفضل إتباع هذه الخلطة بشكل منتظم مرة واحدة اسبوعيا حتى تلاحظين الفرق.