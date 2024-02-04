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عدن - ياسمين التهامي - المدخنين هيطيروا من الفرحة “.. مشروب سحري يُنظف الرئتين ويرجعهم فيرجن ويمحو آثار التدخين

يعد التخلص من التدخين حلم الملايين حول العالم خاصة أنها أصبحت مصدر للأمراض الخطيرة في العصر الحديث، وتعد السجائر لدى البعض وسيلة جيدة لتفريغ الكبت والهروب من الواقع، لكن الآثار الصحية السيئة المترتبة على تناولها تجعلك تفكر مليا في التخلص منها للحصول على حياة صحية خالية من الأمراض الرئوية والأمراض المزمنة.

مشروب سحري لتنظيف الرئتين

يخلف دخان السجائر سموم متراكمة في الرئتين، ويمكن معالجة هذا الأمر الخطير من خلال تنظيف الرئتين من السموم، بتجربة هذه المشروبات التي تعد طوق نجاة للمدخنين:

الأعشاب : منها الينسون يعد مشروب سحري لتنظيف الرئتين من السموم خاصة أنه يحتوي على مضادات للأكسدة والالتهابات

عصير البرتقال: غني بمضادات الأكسدة ويعمل على تنقية الرئتين وتنظيفهم

العرقسوس : يساعد على تنقية وصحة الرئتين بسبب خصائصه المضادة للالتهاب والأكسدة والفيروسات والجراثيم

الشاي الأخضر: يساعد على إزالة السموم من الجسم

الكركم والزنجبيل: يحتوي هذا الخليط على مضادات الأكسدة التي تساعد على تنقية المواد السامة من الجسمطوق نجاة للمدخنين

حسب دراسة طبية حديثة، فهناك مشروب سحري لتنظيف الرئتين من السموم التي تنتج من التدخين، حيث يعمل على طردها، وهو يتكون من خلال خلط بعض المواد الهامة، وهي ”

شرائح من البصل & لتر واحد من الماء & 55 ملاعق من عسل النحل & ملعقتان من الكركم& ويتم تحضيره من خلال:” غلي الماء بدرجة متوسطة ثم يتم إضافة البصل والكركم والزنجبيل إلى الماء، وترك الخليط حتى يغلي على الناء لبضع دقائق، ثم يترك الخليط حتى يبرد ويتم إضافة العسل مع التقليب المستمر، ثم يتم تصفية الخليط في إناء ووضعه في الثلاجة، ويتم تناوله في الصباح على معدة فارغة وقبل النوم مباشرة”