معجزة اقسم بالله .. العشبة المعجزة تقوي ذاكرتك وترجع الشايب شباب وتبعد عنك شبح الزهايمر للأبد..(تعرف عليها)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - للأشخاص المصابين به بنسب طفيفة. - علاج للالتهابات: أظهرت بعض الدراسات أن نبتة الجنسنج تحتوي على مركبات الجينوسايد، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي تزيد من قدرة وفعالية مضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة في علاج والوقاية من التهاب المفاصل.وأكدت دراسة أخرى أجريت على 18 شابًا يتناولون 2 جرام من الجنسنج الأحمر ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوع، أن بعد النظر في نتائج اختبار مستويات العلامات الالتهابية بعد إجراء التمرينات الإحمائية، أن هذه المستويات كانت أقل مما كانت عليه في المجموعة الثانية التي لم تتناول الجنسنج.

وتوصلت أيضًا إلى أن الجنسنج الأحمر يتميز بقدرته على التخفيف من حدة الالتهابات التي يعاني منها المصابون بالأمراض الجلدية، مثل الاكزيما.

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- تحسين وظائف الدماغ: أعلنت إحدى الدراسات أن المكونات الموجودة بالجنسنج ، مثل مركبات الجينوسايد، قادرة على حماية الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وتبين للباحثين بعدما أجروا اختبار عقلي على 30 شخصًا تناولوا من 200 إلى 400 ملليجرام من الجنسنج، أنهم كانوا أكثر فعالية في تحصيل النقاط، فضلًا عن ارتفاع معدلات التركيز والانتباه لديهم.وأشار الباحثون أن نبتة الجنسنج تعزز الجسم على امتصاص السكر الموجود بالدم بواسطة الخلايا، ما يساهم في تحسين الأداء وتقليل الإجهاد الذهني. - تقوية المناعة: يعمل الجنسنج على تقوية المناعة، ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، وهذا ما أكدته بعض الدراسات، حيث توصلت إلى أن هذه العشبة تعمل على تعزيز الجهاز المناعي الخاص بمرضى السرطان الخاضعين للجراحة أو العلاج الكيماوي، بعد تجربتها يوميًا ولمدة عامين على 39 شخصًا كانوا يتعافون من عملية استئصال ورم بالمعدة. كماأشارت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الجنسنج يمكن أن يحصلوا على فرصة أعلى بنسبة 35بالمائة أن يحيوا حياة خالية من الأمراض لمدة خمس سنوات بعد الجراحة العلاجية وبنسبة بقاء أعلى بنسبة 38بالمائة مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونه. - تخفيف أعراض سن اليأس: أشارت بعض البحوث أن الجنسنج قد يساهم في تخفيف بعض أعراض سن اليأس والتقليل منها وتحسين جودة الحياة، من خلال تقليل التعب والاكتئاب والهبات الساخنة، واضطرابات النوم. - مفيدة للبشرة: أوضحت بعض الدراسات أن عشبة الجنسنج تمثل أهمية كبيرة لصحة البشرة، حيث تساهم في علاج حب الشباب وتصبغات الجلد، كما تتميز بقدرتها على تجديد خلايا الجلد التالفة..