شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معجزة ربانية.. 7 فوائد مذهلة لقشرة البصل يخلصك من الشعر الابيض ويوقف الشد العضلي ويسكن الألم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يستخدم الكثير من الأشخاص لب البصل في الطعام، ويقوم معظم برمي قشره الخارجية اعتقاداً منهم أنها دون فائدة. ولكن عكس الشائع فإن قشور البصل تمتلك العديد من الفوائد العلاجية والتي سوف نستعرضها في هذا المقال.

فوائد قشور البصل: 1. يُقلل من الوزن الزائد، كما تُذيب الدهون المُتراكمة في الجسم، وذلك من خلال وضع حفنة من قشر البصل، وكوبين من الماء في قدر على النار، وترك الخليط لمدّة خمس دقائق أو حتى يغلي تماماً، ثم رفعه عن النار، وتركه حتى يبرد، وبعدها شربه مرتين يومياً. 2. يضبط نسبة الضغط في الجسم. 3. يحافظ على صحة الكبد. 4. يُعالج الحساسية، ولا سيما حساسية الأنف.

لن ترميها بعد الآن.. هذا ما تفعله قشور البصل بجسدك..ستدهشك.