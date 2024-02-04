عدن - ياسمين التهامي - عاجل… الداخلية السعودية تعلن ترحيل 16 الف من أبناء هذه الجنسية!!

الأحد 4 فبراير 2024 الساعة 19:15

هدت المملكة جهوداً ملموسة من قبل وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والنظام داخل حدودها. من خلال حملات ميدانية مشتركة، تمكنت الوزارة من ضبط أعداد كبيرة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مسجلة إنجازاً بارزاً في هذا الصدد خلال الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير 2024، بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 17896 مخالفًا هذه الأرقام تشير إلى التزام وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة المخالفات بكل حزم وصرامة وتوزعت الأعداد كالتالي: 10874 مخالفًا لنظام الإقامة، 4123 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2899 مخالفًا لنظام العمل.من بين المخالفات، تم ضبط 937 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطرق غير مشروعة، مع الكشف عن محاولات لعبور الحدود خارج المملكة تم ضبطها أيضاً. هذا يدل على اليقظة العالية والتدابير الأمنية المشددة على الحدود وزارة الداخلية لم تتوان في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم تحويل أعداد كبيرة منهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر وترتيب عودتهم، وفي بعض الحالات تم الترحيل المباشر. كما أكدت الوزارة على العقوبات الصارمة لمن يسهل أو يشارك في أي نشاطات مخالفة.الوزارة حثت المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة، مؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع في دعم جهود الأمن والحفاظ على النظام. وقد جُهزت قنوات التواصل مثل الأرقام الهاتفية المخصصة لتسهيل عملية الإبلاغ عن المخالفات.