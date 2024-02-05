دلع زوجتك في السرير.. تناول 3 حبات من القرنفل قبل النوم وشاهد المعجزة السحرية التي ستحدث لـ جسمك

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عدن - ياسمين التهامي - كنز في بيتك وانت مهملة .. تناول 3 حبات من القرنفل قبل النوم وشاهد المعجزة السحرية التي ستحدث لـ جسمك
يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تستخدمها ربات البيوت في المنزل ، ويحتوي القرنفل علي العديد من المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة لجسم الإنسان ، ولكن في بعض الحالات قد يتسبب القرنفل في حدوث بعض المشاكل والاثار الجانبية ، وفي هذا المقال سوف نتناول كلا من فوائد وأضرار استخدام القرنفل.
فوائد مضغ القرنفل قبل الخلود إلى النوم
يحتوي القرنفل علي العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان ، ومن أهم هذه الفوائد
القضاء على رائحة الفم الكريهة ، بسبب قدرته العالية علي مقاومة البكتيريا والجراثيم الموجودة في الفم.
يعمل على تحسين عملية الهضم بالإضافة إلى أنه يقي جدار المعدة من القروح.
يقي من أمراض السرطان ، حيث يحتوي على كمية عالية من المواد التي تسمح بتقليل الإجهاد التأكسدي مثل مادة الأوجينول .
يحتوي على نسبة عالية من عنصر المنجنيز الذي يساعد في حماية العظام من التعرض إلي الكسر.
الآثار الجانبية لاستخدام القرنفل
بالرغم من الفوائد المتعددة للقرنفل إلا أنه يتسبب في بعض الأضرار والمشاكل الصحية ، ومن ضمن هذه المشاكل.
يساعد في خفض مستوى السكر في الدم.
قد يتسبب في الإصابة بحساسية والتهاب الجلد التماسي ، وهذه من الآثار السيئة لمادة الأوجينول الموجودة به .
يساعد في فقدان الشهية.
يسبب ضيق في التنفس.
يتسبب في اصفرار الجلد والعينين.
قد يتسبب في التعرض إلي نزيف ، وذلك في حالة تناوله مع بعض أدوية السيولة.