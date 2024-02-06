شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي تزوج مسيار من مغربية وطلقها بعد 15 يوم.. وبعد مرور شهرين أكتشف مفاجأة صادمة جعلته ينهار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودي تزوج مسيار من مغربية وطلقها بعد 15 يوم.. وبعد مرور شهرين أكتشف مفاجأة صادمة جعلته ينهار