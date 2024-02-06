شكرا لقرائتكم خبر عن أمر صادم وغير لائق قام به مُعلم هندي سكرانً مع طلاب المدرسة .. لن تصدق ما فعله؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمر صادم وغير لائق قام به مُعلم هندي سكرانً مع طلاب المدرسة .. لن تصدق ما فعله؟