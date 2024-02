شكرا لقرائتكم خبر عن مزيج من هذه العناصر .. مشروب "سحري" يساعد في إبطاء الشيخوخة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مزيج من هذه العناصر .. مشروب "سحري" يساعد في إبطاء الشيخوخة!

كشفت دراسات جديدة عن مجموعة معينة من العصائر الطبيعية المتوازنة تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها يوميًا، حيث أكدوا على أهمية حصول الجسم على كميات متنوعة من الفيتامينات والعناصر المغذية بشكل يومي مع التقدم في العمر، لمواكبة التغيرات الكبيرة التي يمر بها الجسم.

وعليه قال أطباء التغذية إن المشروب الأفضل لإبطاء شيخوخة الأعضاء الداخلية للجسم هو المشروب الذي يتكون في الأساس من الخضراوات، مع إضافة بعض المكونات ذات نسبة مرتفعة من السكر مقل التفاح أو الكمثرى للحصول على الألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، موقع "Eat This Not That".

ونصح أخصائيو التغذية باختيار الفواكة الكاملة أو الخضراوات الطازجة لاستخدامها في العصائر، مع إضافة بعض الدهون الصحية الموجودة في زيوت مثل زيت الزيتون أو المكسرات، مؤكدين أن المزيج الأفضل هو المشروب الذي يحتوي على الورقيات الخضراء أو السبانخ أو اللفت أو الخيار.

وأوضح الخبراء أن هذا المزيج يحتوي على نسب مرتفعة من الألياف ومضادات الأكسدة، كما أنها تساعد على ترطيب الجسم من الداخل، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات إيه وسي، التي تساعد على إنتاج مادة الكولاجيم بشكل طبيعي ويساعد في تعزيز نمو الشعر وتحسين مظهر البشرة والأظافر.

كما أشاروا إلى أن إضافة اللفت إلى مزيج العصير يساعد في تحسين صحة القلب، حيث أن شرب نصف كوب يوميًا من عصير اللفت لمدة 12 أسبوع ساهم في تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، المفيد للقلب.