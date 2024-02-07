شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قيامهم بهذا الشيء… الداخلية السعودية تعلن ترحيل الوافدين من أبناء هذه الجنسية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد قيامهم بهذا الشيء… الداخلية السعودية تعلن ترحيل الوافدين من أبناء هذه الجنسية!!

الداخلية السعودية تعلن رسمياً ترحيل 16 ألف وافد من هذه الجنسية

من خلال حملات ميدانية مشتركة، نجحت الوزارة في ضبط أعداد كبيرة من المخالفين لأنظم الإقامة والعمل وأمن الحدود، حققت نجاحًا بارزًا خلال الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير 2024، وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 17,896، وتعكس هذه الأرقام التزام وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة المخالفات بحزم وصرامة.

توزعت الأعداد كالتالي:مخالفًا لنظام الإقامة.

4,123 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

2,899 مخالفًا لنظام العمل.

من بين المخالفات وتم ضبط 937 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود بطرق غير مشروعة، إلى جانب الكشف عن محاولات لعبور الحدود خارج المملكة، ويظهر ذلك اليقظة العالية والتدابير الأمنية المشددة على الحدود.

تأكدت وزارة الداخلية من تحفظها على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم تحويل أعداد كبيرة منهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر وترتيب عودتهم، وفي بعض الحالات تم الترحيل المباشر. كما أكدت الوزارة على فرض عقوبات صارمة لمن يسهل أو يشارك في أي نشاطات مخالفة.

حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة، مُؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع في دعم جهود الأمن والحفاظ على النظام، وقد تم تجهيز قنوات التواصل، مثل الأرقام الهاتفية المخصصة، لتسهيل عملية الإبلاغ عن المخالفات.