شكرا لقرائتكم خبر عن أتعس إمرأ. تمتلك شقة فاخرة على البحر قيمتها 4 ملايين لكنها غير سعيدة والسبب صادم وغير متوقع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أتعس إمرأ. تمتلك شقة فاخرة على البحر قيمتها 4 ملايين لكنها غير سعيدة والسبب صادم وغير متوقع!!

رغم أنها تمتلك شقة فاخرة على البحر قيمتها 4 ملايين، إلا أنها تعتبر نفسها أتعس إمرأة في مدينة جدة، هذا ما كشفته إمرأة سعودية مسنة في مقطع فيديو متداول ظهرت فيها وهي تشكوا من عدم شعورها بالسعادة، رغم امتلاكها كل مقومات السعادة.

وفي مقطع فيديو وثقة مشهور سناب شات في السعودية “خالد الشيباني”، قالت المرأة أن السعادة في العطاء، وليست بالبحر ولا بالبيت ولا الفرش، السعادة في القلب، فإذا دخلت السعادة قلبك كل شيء تشوفه حلو”.ودعت الله عز وجل أن يهدي الأبناء ويجعلهم يطيعون والدهم ووالدتهم، لافتة إلى أنه ليس هناك سعادة في الدنيا إلا برضاء الوالدين.

وأوضحت أن أبنائها يتركوها تعيش وحيدة، ومضت قائلة:” أنا ما أشتكيهم لأحد، أشتكيهم لله، عندهم أطفال، وهيشوفوا اللي يعملوه، أنا مرمية هنا مقطوعة، ما عندي إلا الرحمن الرحيم”.

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