شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من حق جوزك يدلع.. استخدمي سيروم البشرة الطبيعي بالطريقة دي هيخلي وشك ينور من البياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مشاكل البشرة المتعددة مثل التصبغات والهالات السوداء والبقع الداكنة هي احد المنغصات التي تعاني منها النساء، وذلك بسبب تأثيرها السلبي على نسبة الجمال وكذلك الحالة النفسية، لذلك تحاول الكثيرات منهم التخلص من تلك المشاكل للحصول على بشرة فاتحة خالية من الشوائب، لذلك سنقدم لكم سيروم البشرة الطبيعي الذي سوف يقضي على كل تلك المشاكل بسرعة كبيرة وفاعلية عظيمة.

سيروم البشرة يساعد ذلك الخليط في التخلص من مشاكل البشرة المزعجة مثل الكلف والتصبغات والبقع الداكنة والهالات السوداء، بالإضافة إلى تفتيح البشرة بشكل فعال، وذلك نظراً لما تحتويه المكونات من فوائد وعناصر غذائية هامة، ويحتاج تحضير ذلك الخليط إلى المكونات الآتية:

2 ملعقة كبيرة ترمس مر مطحون. 4 ملاعق من الحليب الدافئ. 1 ملعقة من الحناء البيضاء. 1 ملعقة صغيرة من مسحوق النشا. 1 ملعقة من زيت العرقسوس. خطوات التحضير يمكن تحضير سيروم البشرة بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

ضعي كلا من الترمس المطحون والحناء البيضاء والنشا في وعاء صغير وقلبيهم جيداً. سيروم البشرة سيروم البشرة أضيفي الحليب الدافئ إلى الخليط وقلبيهم مرة أخرى. سيروم البشرة سيروم البشرة ضعي ملعقة صغيرة من زيت العرقسوس على الخليط وقلبيه حتى تمتزج المكونات ويصبح القوام كريمي متجانس. ضعي الخليط في برطمان جاف ومحكم. سيروم البشرة سيروم البشرة طريقة الاستخدام يستخدم سيروم البشرة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

تنظيف البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها. وضع كمية من الخليط على البشرة باستخدام الفرشاة. سيروم البشرة سيروم البشرة يترك الخليط على البشرة لمدة ساعة كاملة. غسل البشرة بالماء الفاتر وإزالة الخليط. ترطيب البشرة بكريم مرطب بعد الانتهاء. تكرار الوصفة مرة واحدة يومياً. التوقف عن وضع الخليط في حال ظهور أعراض الحساسية.

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