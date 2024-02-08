شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة مغلي ورق الغار والنعناع للتخسيس.. استخدميه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولي وداعاً للكرش ودهون البطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشروب النعناع وورق الغار حل سحري لجميع مشاكل السمنة بالأخص البطن .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

ورق الغار، المعروف أيضًا بورق اللورا، يُعد من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد الصحية العديدة يتميز بقدرته على علاج العديد من الأمراض والمساهمة في فقدان الوزن والتخلص من تراكم الدهون في مناطق مثل البطن والأرداف لذلك، سنشارك معكم اليوم وصفة تشمل ورق الغار والنعناع والتي تعتبر فعالة في التخلص من الكرش وتقليل الدهون والترهلات في الجسم، وخاصةً في منطقة البطن والأرداف، وذلك بسهولة خلال أسبوع واحد فقط.

مشروب ورق الغار والنعناع السحري للتخسيسبالآن يمكنك تحقيق قوام رشيق والتخلص من دهون البطن عبر تناول مشروب الأعشاب السحري المصنوع من ورق الغار والنعناع هذا المشروب يساعد على تنقية الجسم من السموم وتفتيت الدهون في منطقة البطن بسرعة وفعالية، وذلك من دون الحاجة إلى استخدام الأدوية الصناعية أو المواد الكيميائية الضارة يمكن تحضير هذا المشروب في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة متاحة في كل منزل، وتشمل:

ملعقة كبيرة من النعناع المطحون.

ثلاث ورقات من ورق الغار أو ورق اللورا.

ملعقة عسل نحل.

ماء مغلي.

كيفية تحضير مشروب ورق الغار والنعناع للتخلص من البطن والأرداف

إليكم الخطوات البسيطة لتحضير هذا المشروب الحارق للدهون:!!؟