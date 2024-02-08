عدن - ياسمين التهامي - شاهد الفاجعة التي هزت السعودية لحضة هبوط اكبر فندق في جدة وهو مليئ بالسكان!!

الخميس 8 فبراير 2024 الساعة 11:45

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط وإزالة فندق “السلام هوليداي إن” في المنطقة العشوائية في حي الثغر في جدة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث وثقت لحظة هدم جانب من فندق “السلام هوليداي إن” الذي أصبح كوما من التراب في ثوانٍ.

وتمت الإشارة إلى أن إزالة الفندق تأتي ضمن أعمال الإزالة للأحياء العشوائية في جدة ومن ضمنها حي الثغر، بهدف تطوير المدينة.https://twitter.com/3adad?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1610738682004209664%7Ctwgr%5E52bd1f7acf67d89f3153c23d3314286a7420317e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F77789%2F