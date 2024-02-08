شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة بمليون ريال .. مترميش قشر الموز تاني واصنعي منه المعجزات جربيه ومش هتبطلي تستخدميه تاني!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الموز من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم كما أنه من الفواكه التي يحبها الكثير الكبير والصغير كما أنه من الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والماغنسيوم والكالسيوم الذي يحتاجه الجسم كما أنه من الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية التي تعمل على حل جميع مشاكل الجهاز الهضمي كما أنه يستخدم كعلاج قوي لمشاكل القولون كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي المعالج لجميع الأمراض حيث لا تقتصر فائدته عليه فقط بل أن قشرة ايضا الذي يتخلص منه الجميع له فوائد كثيرة سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية.فوائد قشر الموز للبشرة

يمكن استخدام قشر الموز في حل جميع مشاكل البشرة التي يعاني منها الكثير حيث أن قشر الموز يحتوي على مادة غير مرئية بها نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة وخاصة المناطق الحساسة كما يمكن استخدامه للتخلص من الهالات السوداء الموجودة حول العين كما أنه يقضي على انتفاخ تحت العين كما أنه يخلص البشرة من حب الشباب والكلف الذي يعاني منه الكثير كما أنه يعمل على إزالة الجلد الميت من البشرة والرؤوس السوداء كل هذا بطريقة سهلة ونتائجها مضمونة وليس لها أي آثار جانبية.طريقة استخدام قشر الموز للبشرة

يعد استخدام قشر الموز للبشرة أمرا سهلا وذلك يمكن القيام به بطريقة سريعة وهي أن نقوم بتجفيف كمية مناسبة من قشر الموز تحت أشعة الشمس ثم نقوم بطحن الكمية في الكبة ثم نقوم بوضعه في إناء ثم نقوم باضافة اليه كمية من زيت الزيتون مع كوب من الزبادي مع ملعقتين من العسل نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضعها على البشرة وتترك لمدة لا تقل عن ساعة ثم نقوم بشطف البشرة بماء فاتر ثم نلاحظ الفرق قبل الاستخدام وبعده..