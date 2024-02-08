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عدن - ياسمين التهامي - دلكة الكركم السحرية لتبييض جسم العروسة وإزالة البقع الداكنة في دقائق معدودة

خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم بسرعة البرق بدون أي مواد كميائية ضارة تؤثر على نضارة البشرة، خلطة مثالية تحل مشاكل البشرة المختلفة في جلسة واحدة ومع كل مرة تستخدميها سوف يتم ملاحظة فرق كبير في نضارة البشرة وسوف يختفي ويزول عنها السواد والاسمرار وتصبح بيضاء كالثلج بمكونات بسيطة جدا، من المعروف أن الكركم مكون أساسي في وصفات البشرة الطبيعية لتفتيح مثالي سهل وسريع بأقل تكلفة ممكنة، حل سحري سريع يحل مشاكل البشرة ويعطيها نضارة وحيوية لا مثيل لها، تابعونا نعرض لكم الآن في المقال بالتفصيل مكونات خلطة الكركم وطريقة استخدامها لتفتيح مثالي.خلطة الكركم لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم

نعرض لكم الآن المكونات الأساسية المطلوبة لتحضير الخلطة:

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل أو الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

عصير نصف ليمون اختياري.طريقة تحضير خلطة الكركم لتفتيح البشرة بسرعة

تحضر الخلطة بكل سهولة عن طريقة اتباع الخطوات التالية:

نخلط المكونات المذكورة سابقة الكركم والحليب والعسل النحل والليمون ونمزج جيدا لنحصل على خليط كريمي القوام.

نقوم بتنظيف المنطقة المراد تنظيفها لتصبح خالية من أي تراكم.

نقوم بفرد الخلطة على البشرة ويفضل عمل تدليك للبشرة بلطف كي تتغلغل الخلطة داخل المسام.نترك الخلطة على البشرة لمدة خمسة عشرة دقيقة على الأقل أو حتى تجف عليها وتصبح البشرة مشدودة.

نقوم بإحضار قطنة نظيفة وتبلل بالقليل من الماء ونبدأ في إزالة الخلطة بحذر من على البشرة.

بعد الانتهاء نحضر قطنة أخرى نظيفة ونقوم بغمرها في ملعقة من الحليب ويتم مسح المنطقة مرة أخرى للتخلص من اصفرار الكركم.

تستخدم الخلطة مرتين في الأسبوع على البشرة لتفتيح سريع ومضمون.

تستخدم الخلطة بأمان لأنواع البشرة المختلفة.