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شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف كانت ردة فعل فتاة سعودية وصلتها ورقة طلاقها أثناء نزهتها مع صديقاتها؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كيف كانت ردة فعل فتاة سعودية وصلتها ورقة طلاقها أثناء نزهتها مع صديقاتها؟
الخميس 8 فبراير 2024 الساعة 21:02
وثق مقطع فيديو متداول ردة فعل فتاة بعدما وصلتها رسالة طلاقها أثناء خروجها مع صديقاتها.
وعلقت موثقة الفيديو عليه بقولها: وصلتها رسالة الطلاق بنص الطلعة وخرب جونا حسبي الله عليه.وظهرت الفتاة المطلقة وهي تبكي بحرقة بعدما صدمت بخبر طلاقها المفاجئ أثناء جلوسها مع صديقاتها.