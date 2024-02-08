وعلقت موثقة الفيديو عليه بقولها: وصلتها رسالة الطلاق بنص الطلعة وخرب جونا حسبي الله عليه.وظهرت الفتاة المطلقة وهي تبكي بحرقة بعدما صدمت بخبر طلاقها المفاجئ أثناء جلوسها مع صديقاتها.

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كيف كانت ردة فعل فتاة سعودية وصلتها ورقة طلاقها أثناء نزهتها مع صديقاتها؟

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة