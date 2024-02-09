عدن - ياسمين التهامي - احذروا استخدام الهاتف تحت المطر.. الخضيري أخصائي في السعودية يكشف عن خطورة الهواتف أثناء المطر!

الجمعة 9 فبراير 2024 الساعة 11:32

حذر الدكتور فهد الخضيري المختص في أبحاث المسرطنات في المملكة العربية السعودية من استخدام الهاتف تحت المطر وهو مكشوف موضحًا مدى خطورة الأمر.

حيث نشر الخضيري تغريدة على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس وقال: “احذر استخدام الجوال مكشوفاً وأنت تحت المطر لأنه قد يتسبب في جذب الصواعق وتفريغ شحنات الكهرباء من البرق والصواعق لتنزل على رأس الشخص الذي يستخدم الجوال فتصرعه أو الشخص المبلل بالماء أو الشخص تحت الشجرة المتشبعة بالماء فابتعد عن ذلك كله”.وجاء هذا بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والاضطرابات الجوية في المملكة العربية السعودية والأمطار الرعدية الغزيرة في جميع مناطق المملكة.