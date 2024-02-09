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مصرع عروسة مصرية فائقة الجمال بعد 24 ساعة من زفافها والسبب صادم ولا يصدقه العقل؟

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عدن - ياسمين التهامي - مصرع عروسة مصرية فائقة الجمال بعد 24 ساعة من زفافها والسبب صادم ولا يصدقه العقل؟

الجمعة 9 فبراير 2024 الساعة 14:10

توفيت عروس مصرية وأصيب عريسها باختناق في الصباحية بسبب تسرب غاز السخان بشقتهما في محافظة البحيرة بمصر.

 

وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغا يفيد بمصرع عروس وإصابة زوجها باختناق نتيجة تسرب الغاز في شقتهما بقرية الاتارية بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وفق "القاهرة 24".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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