وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغا يفيد بمصرع عروس وإصابة زوجها باختناق نتيجة تسرب الغاز في شقتهما بقرية الاتارية بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وفق "القاهرة 24".

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عروسة مصرية فائقة الجمال بعد 24 ساعة من زفافها والسبب صادم ولا يصدقه العقل؟ والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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