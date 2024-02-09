شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بذور الكتان السحرية .. سعرها خيالي هترجع شبابك من تاني وتصغرك اكتر من 20 سنة…جربها ومش هتندم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بذور الكتان هي بذور نبات الكتان الذي يُعرف بالاسم العلمي Linum usitatissimum يُعتبر الكتان واحدًا من أقدم النباتات المزروعة في العالم، حيث يُعتقد أن زراعته بدأت منذ آلاف السنين يعتبر الكتان نباتًا مفيدًا لأغراض متعددة، وله فوائد صحية كبيرة نتيجة تركيبه الغني بالمواد الغذائية، يُعد استهلاك بذور الكتان جزءًا هامًا من نمط حياة صحي، وهناك العديد من الوصفات والطرق لاستخدامها في الطهي يمكن تناولها مباشرة أو طحنها لاستخدامها في مختلف الأطعمة والوجبات.طريقة تحضير جل بذور الكتان لمعالجة جفاف البشرة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

1/2 كوب من الماء.

1-2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند (اختياري).

قليل من زيت اللافندر العطري (اختياري لرائحة لطيفة).قومي بطحن بذور الكتان إذا لزم الأمر باستخدام مطحنة قهوة أو مطحنة بندقية حتى تصبح ناعمة.

ضعي البذور المطحونة في وعاء صغير.

سخّني الماء حتى يصل إلى درجة حرارة مرتفعة ولكن ليست مغليًا.

اسكبي الماء الساخن فوق البذور المطحونة في الوعاء وامزجيهم جيدًا.

اتركي الخليط ليبرد ويتخمر لمدة ساعة تقريباً ستلاحظين أن البذور ستمتص الماء وتتكون لزوجة.بعد التخمير، قد تحتاجين إلى فرز الجل عن طريق تمريره عبر مصفاة ناعمة للتخلص من أي بقايا بذور الكتان غير مرمرة.

إذا كنت ترغبين في إضافة الزيوت العطرية، قومي بإضافتها وامزجيها جيدًا.

يمكنك تخزين الجل في زجاجة زجاجية نظيفة في الثلاجة لزيادة عمر الصلاحيةكيفية استخدام الجل

قومي بتطبيق الجل على بشرتك الجافة بعد تنظيفها جيدًا.

دلكي الجل بلطف واتركيه ليجف على بشرتك.

يمكنك استخدام هذا الجل يومياً كجزء من روتين العناية بالبشرة الخاص بك.