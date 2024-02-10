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عدن - ياسمين التهامي - طريقة النشا والليمون لتبيض المناطق الحساسة وتفتيحها 10 سنين من اول استعمال حتى لو سواد 10 سنين

تبيض المناطق الحساسة بالنشا والليمون، من أفضل الخلطات المنزلية التي من الممكن الاستفادة منها من أجل تبييض المناطق الحساسة هي وصفة النشا والليمون والتي تعتبر من بين أقوى التركيبات الطبيعية المميزة والتي من السهل أن تستخدم لتفتيح خلايا الجلد، والتخلص من الطبقة الداكنة التي تعلو البشرة حيث تتعدد الوصفات الطبيعية التي تسهم في جعل لون البشرة فاتح، ومن خلال المقال نذكر مكونات عمل الوصفة، وكيفية تطبيقها على الجلد حيث توجد العديد من فوائد التي من الممكن أن يمنحها خليط كريم النشا والليمون للبشرة وهو ما يجعله من أفضل الكريمات الفعالة في التبييض.وصفة النشا والليمون لتبيض المناطق الحساسة

النشا والليمون من العناصر الأساسية التي من الممكن أن تستخدم للتخلص من مشكلة عدم تجديد الجلد حيث يعمل فيتامين سي الذي يتواجد في مكون عصير الليمون على توحيد لون الجلد، والتخلص من التجاعيد، كما يمكن استعمال وصفته على الأماكن الحساسة التي تعاني من لون الجلد الداكن، ويعتبر من أنواع الكريمات الطبيعية التي تزيل اسمرار الجلد، وأهم المكونات التي يجب أن تتوفر نتعرف عليها من خلال تلك السطور المقبلة.مكونات وصفة النشا والليمون لتبييض المناطق الداكنة

لا بد من توفر كل المكونات التي نتعرف عليها من خلال ما يلي حتى يتم تحضير وصفة النشا والليمون لتبييض المناطق الداكنة:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.طريقة تحضير وصفة النشا والليمون

يمكن أن يتم تحضير وصفة مميزة من كريم النشا مع الليمون وذلك من خلال متابعة تلك الخطوات الآتية حتى يتم عمل الوصفة:

يجب أن تقومي بتجهيز بولة التحضير التي يتم فيها وضع النشا مع الليمون وزيت الزيتون.

يتم التقليب بشكل جيد ومستمر ما بين كل المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس من المكونات ثم أضيفي بقية المكونات.استمري في خفق كل المقادير إلى أن تحصلي على خليط ناعم يسهل تطبيقه على البشرة والمنطقة المطلوب تبييضها.

بعد تجهيز الوصفة يمكن تطبيقها على البشرة ومدة تطبيق الخليط حوالي 10 دقائق.

هناك طريقة أخرى لتبيض المناطق الحساسه وهي استخدام جل الصبار حيث أنه يتم استخرجه جل الصبار من نبات الصبار ثم بعد ذلك يتم وضع جل الصبار على المناطق الحساسة والمناطق المراد تفتيحها ثم قومي بعد ذلك بترك جل الصبار على المنطقة حتى يجف لمدة ساعة ثم اغسل المنطقة بالماء الدافئ، يجب استخدام هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع.