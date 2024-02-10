عدن - ياسمين التهامي - سعودية وضعت كاميرا مراقبه في غرفة ابنتها وعندما شاهدتها كانت المفاجأة الصادمة؟

السبت 10 فبراير 2024 الساعة 22:46

وضعت الأم السعودية عهود العفيفي مراقبة داخل غرفة أطفالها الأربعة، بما في ذلك فتاة صغيرة تبلغ من العمر أربع سنوات، للتأكد من سلامتهم أثناء غيابها في العمل،

وفي يوم من الأيام أثناء فتحها هاتفها المتصل بالكاميرا لمراقبة أولادها، شاهدت ما أثار ريبتها ورعبها.كانت هذه المفاجأة صادمة لها لدرجة أنها تركت عملها وذهبت إلى المنزل فورًا .

المفاجأة التي أرعبت الأم كانت في تلك الأصوات الغريبة وغير المألوفة التي كانت تسمعها بما في ذلك صراخ وأحيانا، وعندما دخلت غرفة الأطفال وجدت أن الأمور على مايرام، ولكن بعد الفحص والتدقيق اكتشفت أن هناك شخص ما قام باختراق كاميرا المراقبة من خلال التطبيق وتسبب في إصدار هذه الأصوات.