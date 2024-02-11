شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة "ربانية" أعشاب سحرية تغذي ,,المخ وتحسن بنية الدماغ وتقوي الذاكرة خلال وقت قصير"احرص عليها"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6 أعشاب سحرية لذاكرة خارقة وتركيز عال .. وداعاً للنسيان

يساعد عدد من الأعشاب والتوابل في تحسين الصحة العقلية وتقوية الذاكرة، وقد يكون بعضها موجودًا بالفعل في مطبخك.

وفيما يلي نعرض بعض منها التي وجد أنها تفيد الدماغ في الدراسات العلمية، وذلك وفق لما ورد في موقع "everydayhealth".

1- الكركم:

هو نوع من التوابل المستخدمة منذ فترة طويلة، ويحتوي على مركب يسمى الكركمين، وله تأثيرات مضادة للأكسدة وللالتهابات (وهما عاملان يفيدان صحة الدماغ والصحة العامة).

وفقًا لمراجعة نُشرت في عام 2010، تشير الأبحاث الأولية إلى أنه يعزز صحة الدماغ ودرء مرض ألزهايمر عن طريق تطهير الدماغ من بيتا أميلويد، ومن المعروف أن تراكمه يشكل لويحات دماغية مرتبطة بمرض ألزهايمر، بالإضافة إلى ذلك يحمي صحة الدماغ عن طريق منع انهيار الخلايا العصبية.

2- الجينسنغ:

يعتبر الجينسنغ أحد أشهر النباتات في طب الأعشاب، ويحتوي على مواد كيميائية مضادة للالتهابات تسمى الجينسينوسيدات، وفقًا لدراسة في عام 2018، لاحظ العلماء أنها تساعد في تقليل مستويات بيتا أميلويد في الدماغ.

3- النعناع:

يستخدم بشكل متكرر لتخفيف القلق والأرق، وفي تحسين الوظيفة الإدراكية، وينشط خلايا المخ، ومهم لتقوية الذاكرة.

4- الزعفران:

يأتي الزعفران، المعروف علميًا باسم Crocus sativus، وتم استخدامه من قبل الأطباء لدعم وظائف المخ والكبد والرئة وكذلك صحة المرأة، وأكدت الدراسات أنها تدعم الذاكرة والصحة العقلية، مع ملاحظة قدرتها على دعم قدرة التركيز والمزاج.

5- الريحان:

يحتوي الريحان على الميثانول ويكون مفيد في الحد من تلف الدماغ بسبب انخفاض الدورة الدموية الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في تخفيف التوتر عن طريق تقليل إنتاج هرمونات تقلل منه، ويمكنك أيضًا استخدام زيت الريحان كعلاج عطري لتقوية الذاكرة والتركيز.

6- الروزماري:

هو من الأعشاب ذات النكهة المميزة التي تستخدم في المطبخ منذ قرون، وتغذي خلايا المخ، كما أنها تحسن التركيز، وتنشط خلايا المخ، وتقلل من احتمالية حدوث مرض ألزهايمر.