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تحذير سعودي صارم وعقوبة مرعبة لمن ينشر هذا المحتوى على مواقع التواصل؟

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عدن - ياسمين التهامي - تحذير سعودي صارم وعقوبة مرعبة لمن ينشر هذا المحتوى على مواقع التواصل؟

الاثنين 12 فبراير 2024 الساعة 22:06

أصدرت النيابة العامة ، بيانا بشأن محتوى المواد التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين في المملكة.

 

وقالت النيابة العامة السعودية عبر صفحتها على منصة إكس، إن إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، في المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية.وأوضحت النيابة العامة السعودية العقوبة التي سيتم تطبيقها على كل من يخالف القانون، وهي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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